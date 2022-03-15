«Вот это поразила»: Бузова в мини-бикини блеснула формами в бассейне на фоне слухов о беременности

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она привыкла к тому, что на нее всегда обращено внимание общественности. Порой артистка сама делает все, чтобы не остаться в тени.

На красных дорожках она щеголяет в роскошных платьях, а на сцене порой выступает в провокационных боди. Еще недавно звезда была в Москве и ездила на съемки, а теперь она покинула Россию.

Вслед за многими коллегами Ольга устроила себе отпуск. Она проводит время в Дубае. Артистка ездит на экскурсии, при этом облачаясь в мини-шорты. Накануне ее заподозрили в том, что она беременна. За последние месяцы телеведущая поправилась. И хоть она устраивала себе тренировки, фигура так и не вернулась в прежнюю форму. Похоже, что Бузова решила развеять слухи. Она запечатлелась в бассейне.

Артистка в мини-бикини цвета хаки грациозно зашла в воду и потом стала плавать. Она показала упругие бедра и талию. Однако рассмотреть живот фанатам Ольга не позволила, выбрав ракурсы, при которых его не видно.

Пользователи Сети стали активно обсуждать, как она выглядит. Многие решили, что Бузова просто не вернулась в форму. «Ну прям в самом соку», «Оля, а почему живот скрыла?», «Вот это поразила», «Какая девушка!», «Фигурка тут очень красивая», «А когда плавает, словно пузико торчит или мне кажется?», «Слов нет», «Ну ты интригуешь нас», «Хорошо отдыхать», — прокомментировали кадры подписчики.

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