«Живот уже выпирает»: Бузова в мини-шортах с высокой посадкой не скрыла изменения в фигуре

Ольга Бузова не скрывает, что любит удивлять публику. Она регулярно облачается в яркие наряды, когда ездит на съемки или выступает на сцене. Телеведущая призналась, что поправилась в прошлом году.

При этом в феврале она была на съемках в Африке, где также много тренировалась. Но по возвращении в Москву артистка стала носить свободные или объемные наряды. А вот на отдыхе в Дубае звезда снова отметилась в летних луках.

14 марта Бузова с самого утра уехала в горы. Она решила прокатиться на зип-лайне. На кадрах с отдыха телеведущая предстала в джинсовых мини-шортах с высокой посадкой и футболке с принтом.

Примечательно, что наряд не скрыл изменения в ее фигуре. Если раньше она могла похвастаться плоским животом, то теперь ее формы стали более округлыми. Поклонники обратили внимание, что еще на съемках шоу «Звезды в Африке» в платье у нее торчал живот.

Ранее Ольга утверждала, что поправилась, когда несколько дней не работала в декабре. Но подписчики не перестают обсуждать ее возможную беременность. «Ну прям живот уже выпирает», «Оля, живот растет, скоро не скроешь», «Ноги стройные, а талия поплыла», «Ну ножки красивые», «Я бы не каталась на тарзанке», «Оля уже четвертый раз в теплых краях, а раньше столько не отдыхала», — стали писать пользователи Сети.

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