«Так много перьев»: Ольга Бузова в вечернем платье со шлейфом щегольнула на публике

Телеведущая для праздничного концерта выбрала роскошный наряд, но ей не удалось впечатлить поклонников.

Ольга Бузова уже не ведет шоу «Дом-2», но ее популярность продолжает расти. Теперь она ведет новые проекты, а также продолжает строить карьеру певицы. Ольга предпочитает продумывать каждый свой образ.

Многие помнят ее появление на премии «Муз-ТВ» в ракушке или верхом на коне. Для любого мероприятия она подбирает наряды, которые помогают ей оказывать в центре внимания.

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После съемок в Африке Бузова вернулась в Москву. На днях она выступила в Кремлевском дворце. Для такого случая певица выбрала золотистое платье в пол с перьями. Наряд также дополнил кейп со стразами, люрексом и тысячами белых перьев.

Артистка собрала волосы в пучок и их украсила двумя перышками. Ольга дефилировала на коридорам в царственном образе. На сцене она исполнила свои хиты.

Одни поклонники осыпали ее комплиментами, а другие посмеялись над ее нарядом, посчитав его вычурным. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Это сценический наряд — образ. Поэтому с точки зрения моды его рассматривать не совсем корректно. А с точки зрения стиля, нужно знать стиль песни или постановке в которой она собралась участвовать. Может быть она играет Царевну-лебедь?… раз так много перьев: и перьевая накидка, и подол платья, и в прическе… Если бы во лбу была звезда, то — настоящая Царевна-лебедь из сказки А. С. Пушкина „О царе Салтане“», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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