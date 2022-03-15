Вечернее веселье: Подольская запечатлелась с подросшими сыновьями Преснякова

Певица решила показать, как проходят ее вечера. Она поделилась трогательными кадрами.

Наталья Подольская уже много лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Влюбленные во всем поддерживают друг друга. Примечательно, что певица воспитывает сына Артемия, который скоро пойдет в школу.

А чуть больше года назад у них в семье произошло пополнение. Артистка родила второго сына, которого назвали Иваном. Она быстро вернулась в форму после родов, поэтому уже через месяц снималась и снова выступала на сцене.

В последнее время Наталья много работает. Она появляется на публике то в одиночестве, то с мужем. Но выходные певица всегда старается провести с детьми. На этот раз она запечатлелась с наследниками, которые вечером решили повеселиться.

Артистка засняла младшего сына Ивана, который подрос и стал резво бегать. Рядом на игрушечной машине катался его брат Артемий. Подольская призналась, что завела новые аккаунты в соцсетях.

«Вас ждут анонсы, милые семейные видео с этим парнишей! Да, он мне помогает», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, какие у Преснякова сыновья. Многие отметили, что малыши очень похожи на папу. «Какие милые малыши», «Ваня так подрос», «Как у вас уютно дома», «Просто прелесть», «Милота какая», «Ваши дети все в папу пошли, чудеса», «Ну вечера у вас веселые», «Столько детей, прям счастье», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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