Три поколения вместе: Подольская в белом платье плиссе запечатлелась с мамой, сестрой и детьми

Певица поделилась редким семейным кадром. Она собрала представительниц женского пола в своей семье и устроила трогательную съемку.

Наталья Подольская является популярной певицей. Она стала знаменита, когда приняла участие в «Фабрике звезд». Певица не скрывает, что порой у нее очень много работы. Но даже в такие моменты она находит время на семью.

Артистка любит готовить, а также не раз устраивала домашние посиделки с родными своего мужа Владимира Преснякова. К ним часто приезжают его родители.

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А вот 7 марта Подольская поделилась кадрами со съемки. Она решила к празднику выпустить новый трек «Мама» и сняла в клипе свою семью.

В кадре можно увидеть певицу в белом платье плиссе, ее маму Нину Антоновну, сестру-двойняшку Юлиану, племянниц и сыновей: Артемия и Ивана. Все они тоже предстали в белых нарядах. Наталья смеялась, наблюдая за годовалым наследником.

«Сегодня снимали любовь. Мама», — написала звезда.

Поклонники обрадовались такой новости. Многие восхитились тем, как выглядит певица и отметили, что она очень похожа с мамой. В кадр попало три поколения женщин в семье Подольской. Но потом комментарии к посту звезда решила отключить. По всей видимости, она старается избежать негатива со стороны хейтеров, которые в последнее время все чаще пишут нелицеприятные комментарии звездам.

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