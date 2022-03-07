С акцентом на щиколотки: Подольская в белоснежном комбинезоне с рюшами выступила на сцене

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время на светских раутах и премиях. Каждый раз певица подбирает себе яркие образы.

Примечательно, что она также успевает растить двоих детей. У нее подрастает шестилетний сын Артемий, а также годовалый сын Иван. Артистка часто возит наследников на море, но не так давно она вернулась в Москву.

Подольская успевает ездить на съемки и давать концерты. Примечательно, что она быстро вернулась в форму после вторых родов и все чаще носит платья и мини-юбки. А 6 марта певица приняла участие в концерте в Кремлевском дворце. Там она встретила ведущих Вячеслава Макарова и Алексея Воробьева.

На публике Подольская предстала в белом комбинезоне с воланами и открытым плечом. Туфли-лодочки дополнили образ. Артистка рассказала, что исполнила новый трек «Мама». Она призналась, что это слово уже говорит ее младший наследник.

«Всегда яркая и обворожительная», — объявили звезду ведущие.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие адресовали ей комплименты. «Какая изящная», «Очень идет цвет молока», «Ну прям лебединая грация», «Наталья, ну очень красивая», «Безумно хороша», «Ох, какой наряд», «Очень стройная», «Какая хорошенькая», «Очень молодо выглядите», «Такая обворожительная», — прокомментировали кадры подписчики.

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