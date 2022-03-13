«Приезжайте все на наши юга»: Прохор Шаляпин сагитировал россиян отдыхать в Сочи

13 марта певец Прохор Шаляпин выложил в Telegram видео из Сочи. 38-летний артист запечатлел себя гуляющим по пляжу и наслаждающимся видом холодного моря.

«Такая замечательная сегодня погода, солнышко, ветерочек, свежо… Приезжайте все на наши юга. Скоро будет совсем тепло. И, я думаю, что через месяц уже можно будет купаться», — сказал Прохор с лучезарной улыбкой.

От души ли артист прорекламировал черноморское побережье или иронично намекнул на санкции и отмену заграничных авиарейсов? Впрочем, некоторые подписчики Шаляпина отметили в комментариях, что и в Сочи отдохнуть – дело недешевое, не говоря уже о заграничных курортах.

К слову, сам певец приехал к морю не только наслаждаться видами — у него проходит программа детокса в одоном из сочинских оздоровительных заведений. Вокалист похвастался, что за неделю сбросил семь килограммов.

Напомним, что прошлом году Прохор во время пандемии отдыхал на побережье Франции. Точнее, ожидал в отеле съемок в телепроекте «Форт Боряд», но жил при этом роскошно.

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