«Перекроил все планы»: Прохор Шаляпин рассказал, как попал на карантин во французском отеле

Очередной сезон игры «Форт Боярд» не за горами. Во Франции начинаются съемки знаменитого телепроекта, в котором на этот раз примут участие Прохор Шаляпин, Николай Наумов, Валя Карнавал, Юлия Топольницкая и многие другие. Перед стартом съемок всех их поместили на десятидневный карантин в разные отели. 37-летний Шаляпин признался, что во Франции был два года назад, а Париж и вовсе весь «истоптал». А вот приглашение в проекте изменило все его планы.

«Это, наверное, самое интересное шоу из приключенческих, поэтому, конечно же, я перекроил все планы под форт, чему безумно рад. Хочется преодолеть себя, свои страхи, проявить свою смелость, потому что вся моя жизнь — это учеба и совершенствование себя. Я жду чего-то необычного. В общем, в предвкушении азарта», — сказал Шаляпин.

На карантине Прохор планирует читать книги и смотреть фильмы, чтобы скрасить часы, которые необходимо провести в номере отеля. Выходить на улицу можно только на два часа в день.

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