«Россия попала в красную зону»: Шаляпин столкнулся с рядом ограничений при въезде во Францию

Певец с другими звездами находится на карантине. Он признался, что смог попасть во Францию только благодаря каналу СТС.

Прохор Шаляпин обычно часто путешествует. Он любит отдыхать на Мальдивах и не раз был в США. Певец уже длительное время встречается с миллионершей Татьяной, но пока не собирается переезжать к ней в Америку. Обаятельный артист не так давно сделал первую вакцину от коронавируса. Однако пока он признался, что QR- код ему не дали, так как второй укол он не делал. Но для поездки во Францию сертификат о вакцине певцу и не понадобился.

На днях Шаляпин, а также Валя Карнавал и другие известные персоны приехали во Францию, где уже давно проходят съемки шоу «Форт Боярд». Но он находится в гостинице на карантине, как и его коллеги. Корреспондент портала Teleprogramma.pro созвонился с певцом.

«Я во Франции сейчас на «Форт Боярд», — подтвердил он.

«Мы сидим на 10-дневной карантине. Франция вообще для туристов из России закрыта. Россия попала в красную зону. Мы страна, для которой въезд на территорию Франции закрыт без веских причин. Вывезли нас канал СТС, решали все через консульство. Снимать нас будут французы», — поведал Прохор. «Нужно отсидеть на карантине 10 дней, иначе штраф 1500 евро. Мы все в разных гостиницах. Мы еще попали на праздник — День взятия Бастилии, поэтому тут много туристов. Кстати, для Америки Европа отрыта, в том числе Франция. А на вакцину на нашу они не реагируют, им не важно, делал ты ее или нет. Нужно сдавать ПЦР-тест. Немного грустно, что нужно 10 дней сидеть в гостинице. Мы еще все в разных гостиницах. Дана Борисова тут от меня в километре», — рассказал он об ограничения при въезде во Францию.

К слову, артисту и другим российским звездам можно покидать номера только в определенные часы, чтобы сходить в магазин за едой.

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