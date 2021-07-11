«То плещемся в бассейне, то устрицы едим»: Шаляпин показал, как живется на карантине во Франции

Перед съемками в передаче «Форт Боярд» певца и других звезд из России заперли в отеле. Ну не совсем заперли...

11 июля певец Прохор Шаляпин выложил в Instagram фотографию, как он купается в бассейне отеля во французском городе Рошфоре. Известно, что 37-летний артист прилетел в Европу для съемок в шоу «Форт Боярд» для канала СТС и попал на карантин вместе с другими участниками — телеведущей Даной Борисовой и актером Павлом Комаровым.

«То плещемся в бассейне, то устрицы едим… Вот и весь наш десятидневный французский карантин. В гостях у сказки, то есть у Даны», — подписал снимок Прохор.

Можно было бы подумать, что из отеля российскую звезду никуда не выпускают. Но четыре дня подряд до этого он выкладывал фотографии, как гуляет по Рошфору, осматривая достопримечательности и восхищаясь архитектурой. Артист отметил, что здесь даже во время карантина разрешается выходить на улицу на два часа в день.

Подозреваем, что многие рядовые телезрители не отказались бы от такого карантина деньков эдак на десять.

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