Холодная весна: Бородина в дубленке цвета какао с плюшевым мехом щегольнула на прогулке

Телеведущая забрала ключи от новой квартиры. На кадрах она отметилась в модном наряде.

Ксения Бородина ведет шоу «Дом-2» с его основания. Она также раньше была продюсером других телевизионных проектов. Теперь Ксения одна из самых известных персон в стране. Она живет в просторном доме с двумя детьми.

С мужем Курбаном Омаровым светская львица развелась в прошлом году. Теперь она чаще веселится с подругами и регулярно ездит отдыхать. А на днях звезда отметила свой день рождения, устроив две вечеринки.

Обычно Ксения покупает себе брендовые вещи. Но в ее гардеробной уже нет свободного места. На этот раз она отправилась на прогулку в дубленке цвета какао с плюшевым светлым мехом.

В Москве выдалась холодая весна, поэтому многие звезды стали ходить в теплых куртках: Оксана Федорова, Агата Муцениеце. Однако Бородину согревала еще и приятная мысль. Она шла за ключами от новой квартиры, которую сама себе подарила.

«Отправилась по делам. Вчера я уже сказала, что купила квартиру. Сегодня мне отдали от нее ключи! Я несказанно счастлива», — поделилась звезда.

Поклонники порадовались за телеведущую. Многие также оценили ее новый образ. «Как вы классно выглядите», «Я бы не узнала», «Дубленка необычная, такой цвет», «Какая вы счастливая», «Красотка с квартирами! Да вы завидная невеста», «Как стильно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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