Танцы и песни в караоке: Бородина в мини-платье пудрового цвета с шиком отметила 39-летие

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с подругами. Однако раньше телеведущая ограничивалась походами в кино и редкими посиделками в ресторане.

Но после развода с Курбаном Омаровым она изменила свою жизнь. Ведущая «Дома-2» предпочитает не только уделять время дочкам, но и регулярно веселится с друзьями.

8 марта Ксения отпраздновала свой день рождения. Она призналась, что планировала устроить грандиозную вечеринку, но все отменила. Однако телеведущая не оставила себя без праздника.

Сначала она собрала близких в ресторан ночью. Потом уже дома ее поздравили родные. А вот вечером она устроила еще одну вылазку. Бородина нарядилась в платье-бюстье из шелка. Пудровый наряд дополнили босоножки.

Она собрала подруг в ресторане с караоке. Они стали веселиться до утра. Именинница пела с друзьями и танцевала. Кульминацией вечера стал большой торт с ягодами.

«Спасибо всем огромное за поздравления, самые душевные праздники, это когда за сутки заказываешь стол в ресторане, а планировала отсидеться дома», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения многие осыпали ее комплиментами. «Прикольно с длинными волосами. Даже не узнала сначала», «Сколько красоты в одном кадре», «Ого, какой цветник», «Надо же 39 лет», «Не нужно отсиживаться дома, тем более вам, вы очень красивая», — прокомментировали пост подписчики.