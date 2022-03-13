Необычный принт: Саша Савельева в струящемся платье мидакси и на шпильках подчеркнула талию

Саша Савельева является выпускницей «Фабрики звезд». Она давно стала популярной певицей, так как выступала в группе «Фабрика». Благодаря вьющимся светлым локонам и тонкой талии артистка всегда выделялась из толпы.

Однако ее сердце завоевал актер Кирилл Сафонов. Несколько лет назад у них родился сын Леон. Звезда быстро вернулась в форму и теперь не только выступает на сцене, но и участвует в фотосессиях.

Савельева в 38 лет по-прежнему может похвастаться стройностью. Она часто выходит в свет с мужем, облачаясь в элегантные костюмы или вечерние платья.

На этот раз певица приняла участие в съемке. она позировала перед фотографом в струящемся платье с разрезом. Наряд с пятнистым принтом дополняли ленты на шее и босоножки на шпильке. Саша грациозно двигалась, демонстрируя красоту образа.

Легкие платья никогда не выходили из моды. Ольга Бузова, Виктория Лопырева и другие модницы носят их весной и летом. Поклонники восхитились тем, как выглядит Савельева. Певицу осыпали комплиментами.

«Вот это красота», «Как вы гармонично смотритесь», «Наряд бесподобный», «Платье вас красит», «Теперь и я хочу такой наряд», «Вы просто пушинка», «Завидую вашей талии», «Ох, вот это женственность», «Вами можно вечно любоваться», «Платье продали! Хочу», — стали писать пользователи Сети.

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