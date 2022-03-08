«Мое маленькое счастье»: Савельева показала, как ее поздравил двухлетний сын Сафонова

Саша Савельева многим знакома по группе «Фабрика». Она была частью девичьего коллектива длительное время. Певица не скрывает, что на нее всегда обращали внимание мужчины. Но ее сердце смог завоевать Кирилл Сафонов. Актер уже больше 10 лет состоит с ней в браке. А в 2019 году у них родился сын Леон.

Для пары это стало большим событием. Отметим, что у Сафонова от первого брака есть взрослая дочка Анастасия, которая живет в США.

Обычно супруги скрывают сына. Они лишь иногда делятся снимками с ним, но лицо не показывают. Савельева берет его с собой в путешествия. А 8 марта она похвасталась подарком, который сделал для нее малыш.

Артистка сделала селфи с самодельной открыткой, на которой был сделан букет из бумаги в виде аппликации. Яркие цветочки были аккуратно вырезаны и приклеены. Саша предстала в кадре без макияжа.

«Мое маленькое счастье. Спасибо, Леон!» — написала она.

Поклонники восхитились красотой артистки. Многие также похвалили ее сына, который скоро отметит трехлетие. «Очень мило», «Самый дорогой подарок», «Ну что за прелесть», «Какая вы красивая», «Ну просто милота», «Саша, какая вы счастливая», «Вас окружают классные парни!», «Джентельмен растет», «Как это классно», «Очень хорошая открытка для его возраста», — прокомментировали кадр подписчики.

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