Изящная леди: Лопырева продефилировала в струящемся платье с рукавами-фонариками

Победительница конкурсов красоты продемонстрировала женственный наряд. Она посетила выставку Expo-2020 в Дубае.

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Она давно стала телеведущей, а также моделью. Виктория зачастую появляется на конференция и светских раутах.

Примечательно, что для каждого выхода в свет блондинка тщательно подбирает образы. Молодая мама вернулась в форму и носит как вечерние платья, так и более удобные повседневные образы.

На днях Лопырева решила отправился в павильоны Expo-2020. Она принимала участие в открытии российского павильона, но не перестает туда возвращаться.

Блондинка продефилировала по улице Дубая в струящемся платье мидакси нежно-розового цвета. Наряд с рукавами-фонариками и цветочным принтом дополнили сандалии. Виктория распустила волос и сделала неброский макияж.

«Снова дома», — заявила она.

Сумка цвета фуксии разбавила ее легкий летний наряд. Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие адресовали ей комплименты.

«Какая красивая», «Божественная», «Как же я обожаю такие платья, нереально», «Ну просто идеальная», «Виктория, какой очаровательный и романтичный образ», «Просто восторг», «Очень хороша», «Красивое платье», «Нежно», «Просто идеальная», «Цветущая и изящная леди», — прокомментировали пост подписчики.

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