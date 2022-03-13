«Царь»: Костенко запечатлела подросшего сына Тарасова в комбинезоне на детском шезлонге

Дмитрий Тарасов длительное время жил в браке с Ольгой Бузовой. После развода футболист уж через год снова женился. Его избранницей стала участница конкурсов красоты Анастасия Костенко.

Она подарила ему дочек Еву и Милану. Спортсмен признавался, что давно хотел иметь детей. Однако от первого брака у него уже была дочка Ангелина на тот момент. Но жена сделала его счастливым, когда в 2021 года родила ему долгожданного сына Алексея.

больше по теме Костенко в модном твидовом жакете впервые за долгое время вышла в свет с Тарасовым Супруги отправились в театр. Они насладились мюзиклом «Шахматы».

Примечательно, что Тарасов даже сделал паузу в карьере ради детей. Он помогает возлюбленной воспитывать малышей. Недавно футболист свозил их на Мальдивы. А вот 12 марта супруги посетили театр, где увидели мюзикл «Шахматы».

Вечером Костенко снова нянчилась с наследниками. Она поделилась кадрами, на которых сын в комбинезоне уснул на специальном детском шезлонге.

«Царь», — написала молодая мама.

Крохе уже около четырех месяцев. Даже Анастасия удивляется, какой он сильный. Поклонники с интересом наблюдают, как он быстро растет. «Вот это карапуз», «Богатырь настоящий», «Точно, теперь у него есть прозвище. «У вас царь, а у Рудковской директор», «Какой он чудесный», «Так сладко спит», «Ваши дети очень красивые», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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