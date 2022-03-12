Костенко в модном твидовом жакете впервые за долгое время вышла в свет с Тарасовым

Анастасия Костенко является известной светской львицей. Она участвовала в конкурсах красоты. А в 2018 году Анастасия сыграла свадьбу с Дмитрием Тарасовым, который развелся с Ольгой Бузовой.

Вскоре футболист получил то, о чем долго мечтал. Избранница родила ему дочек: Еву и Милану. А в прошлом году у пары родился долгожданный сын, которого назвали Алексеем. Спортсмен даже сделал паузу в карьере, чтобы быть ближе к детям.

В последнее время Костенко часто показывает, как дочки ладят с братом. Также она каждый раз умиляется тому, как Тарасов играет с малышами или кормит их. А вот 12 марта они решили выйти в свет.

Супруги принарядились и поехали в театр, где увидели мюзикл «Шахматы». Костенко облачилась в костюм с твидовым жакетом небесно-голубого цвета. Она также сделала высокий хвост.

«Второй раза 4,5 месяца я выбралась куда-то с Димой», — отметила молодая мама.

Многие восхитились тем, как выглядит Анастасия. Ей адресовали множество комплиментов. Другие обратили внимание, как влюбленные общаются.

«Очень красивая пара», «Какие вы классные», «Мне очень нравится, как вы одеты», «Настя все контролирует, что снимает, кого целует», «Как вы внимательно относитесь друг к другу», «Красивая очень», «Наряд прям удачный», — стали писать пользователи Сети. Добавим, что твидовые жакеты вошли в моду. Лера Кудрявцева и другие звезды их носят этой весной.

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