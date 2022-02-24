Футболист проводит время с семьей. Анастасия Костенко показала, как непросто просто поесть с тремя детьми.

Анастасия Костенко является женой футболиста Дмитрия Тарасова. Она сыграла с ним свадьбу спустя год после того, как избранник развелся с Ольгой Бузовой. Вскоре «Вторая вице-мисс Россия 2014» подарила мужу детей.

У них уже подрастают дочки: Ева и Милана. А в прошлом году у пары родился долгожданный сын Алексей. Чтобы помощь супруге, спортсмен даже сделал паузу в карьере. Теперь он уезжает только на тренировки.

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Обычно Костенко делится трогательными кадрами с детьми. Она уже не скрывает лицо младшего наследника. А накануне ей удалось заснять семейный ужин. Тарасов сидел на стуле, а сын уместился на его коленках. Мальчик был в леопардовом боди. Спортсмен играл с ним.

«Быть папой мальчика — это вот так», — заявила Анастасия.

При этом она призналась, что и с дочками футболист так играл. Но в этот момент произошел конфуз. Дмитрий не заметил, что младшая дочка сидит в специальном кресле со столиком и не может из него выбраться, так как объелась. Костенко позабавило то, как малышка пыталась слезть с кресла.

«Какая классная семья», «Вот папа у вас молодец, развлекает малыша», «Ева очень смешная», «Прекрасный ребенок», «Ну что за прелесть ваш сын», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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