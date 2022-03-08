Дочки в пышных платьях: Костенко засняла, какой сюрприз Тарасов устроил по случаю праздника

Анастасия Костенко уже пять лет счастлива в браке с Дмитрием Тарасовым. Футболист живет с ней в особняке, где в свое время делал ремонт с Ольгой Бузовой. Однако с телеведущей он расстался в 2016 году.

Новая возлюбленная подарила ему детей. У пары подрастают дочки Ева и Милана. А не так давно у них родился сын Алексей. Спортсмен даже сделал паузу в карьере, чтобы побыть с семьей.

8 марта Тарасов не оставил своих девочек без праздничного настроения. Он устроил для них сюрприз. Когда Милана и Ева в пышных платьях нежных оттенков спустились в гостиную, то увидели десятки воздушных шариков, а также надувные фигурки в виде цветов и мультяшного кролика.

Дмитрий также приготовил для них подарки. В гостях у пары была подруга с детьми, которые тоже с радостью стали играть с шариками. Футболист даже пригласил аниматоров, которые играли с малышами.

«Спасибо нашему главному мужчине за праздник! Вот такой садик получается, если в гостях», — написала Анастасия.

Поклонники восхитились тем, какой Дмитрий внимательный и заботливый. «Повод сделать близких такими счастливыми», «Какая прелесть», «Прям сказка», «Как красиво, с праздником вас!», «Как выросли, красотки», «Правильно девочки с детства должны знать каким должен быть настоящий мужчина!», «Это безумно мило», — прокомментировали пост подписчики.

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