Вся в маму: Лера Кудрявцева засняла дочку в пуховике цвета фуксии с принтом и меховых уггах

Лера Кудрявцева уже давно строит карьеру на телевидении. Она ведет передачи «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Поклонники привыкли видеть ее в элегантных нарядах во время съемок.

Стилисты подбирают для нее женственные наряды. В обычной жизни телеведущая носит более яркие и непринужденные луки. Уже стала интересоваться модой и ее трехлетняя дочка Мария.

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Обычно малышку можно увидеть в пышном платье или лосинах. 12 марта Кудрявцева устроила семейный выход в свет. Они отправились в Театр Куклачева. Там Мария увидела представлением и смогла попробовать на себе аквагрим.

Малышка была в алой мини-юбке в горох и светлом кардигане. На ее голове красовались хвостики с бантами. Девочка вела себя спокойно. Она с любопытством за всем наблюдала.

Лера запечатлелась у театра в зеленом объемном пуховике и броских уггах. В таком же стиле была одета и ее дочка. Мария предстала в пуховике-коконе цвета фуксии с принтом и меховых уггах. Игорь Макаров также был с ними. Он держал наследницу за руку, а потом отвез их домой на машине.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие отметили, что она всегда выделялась благодаря своим молодежным нарядам. Получила комплименты и ее дочка. «Маша прям прелесть», «Сладкий ребенок», «Какие вы все модные», «Чудесная семья», «Маша просто загляденье», — стали писать подписчики.

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