Хит весны: Кудрявцева вслед за Водяновой отметилась в твидовом жакете цвета сочной травы

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в России. Она с юных лет работает на телевидении. Теперь блондинка ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

Она регулярно появляется на съемках, где демонстрирует актуальные образы. В свои 50 лет звезда может похвастаться стройной фигурой. Она носит как платья, так и брючные костюмы. Телеведущая не скрывает, что ей помогают стилисты.

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Недавно Лера продемонстрировала наряд в пижамном стиле. А вот 10 марта она снова приехала на работу, отметив Международный женский день дома с мужем, дочкой и внуком.

В студии блондинка покрасовалась в черных широких брюках и твидовом приталенном жакете цвета сочной травы. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. К слову, твидовые пальто и жакеты стали актуальны этой весной. Наталья Водянова, Анна Нетребко и другие звезды их уже купили.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие осыпали ее комплиментами и признались, что образ идет знаменитости. «Какая вы яркая», «Это очень круто! Как я хочу такой жакет», «Вы прям сошли с подиума, бесподобно», «Какая красотка», «Это очень яркий образ! А как вам идет», «Ну теперь вместо розового можно и зеленый», — прокомментировали пост подписчики.

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