«Ходили с Машулей в театр»: Кудрявцева запечатлела дочку в мини-юбке в горох и сливочом кардигане

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что съемки порой отнимают у нее много времени. Но Лера успевает уделять время родным. Недавно у нее в гостях побывал внук Лев.

Маленький гость отметился у нее дома 8 марта. А вот после работы телеведущая любит поиграть с дочкой Марией, которой три года. Кроха требует много внимания, но звезде также помогает муж Игорь Макаров.

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Примечательно, что Лера в интервью признавалась в том, что домоседка. Ее редко можно встретить на мероприятиях. Но на этот раз она решила вместе с мужем сводить наследницу в Театр Куклачева.

Его спектакли с кошками являются уникальными. Телеведущая для такого случая нарядила дочку. Мария предстала в алой мини-юбке в горох и сливочном кардигане. Ее образ дополняли два бантика.

«Сегодня ходили с Машулей в Театр Куклачева», — поделилась звезда.

Малышке сделали аквагрим. Она увидела трюки, которые умеют делать питомцы Юрия Куклачева. Малышка осталась в восторге. А вот домой их уже вез папа. Макаров за рулем дорогостоящего автомобиля отвез их в поселок, где они живут. При этом его звала дочку с заднего сидения.

«Папа за рулем», — отметила Лера.

Поклонники восхитились дружной семьей. Мария получила массу комплиментов. «До чего хорошенькая», «У вас кукла растет», «Ну просто прелесть», «Очень яркая девушка», «Как мило! Она просто невероятная», «Машка, вот это наряд», — сталиписать пользователи Сети.

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