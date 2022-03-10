Платок и вязаные варежки: Анна Нетребко оделась в русском стиле

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Обычно она редко отдыхает. Ее график расписан на год вперед. Но во время пандемии артистка три месяца провела дома в Вене.

Она стала много готовить и навела порядок в гардеробной. Потом у нее возобновились концерты. Она стала ездить по Европе и регулярно выступать в России. В прошлом году свое 50-летие звезда отпраздновала в Кремле.

Теперь Анна снова не знает, когда снова выйдет на сцену. Из-за санкций, которые направили на Россию из-за специальной операции на Украине, оперная дива больше не может выступать в театре «Метрополитен-опера».

В постановке «Турандот» ее партию теперь исполняет украинское сопрано Людмила Монастырская. Сама Нетребко редко делает публикации в соцсетях. По всей видимости, она находится в Вене.

Однако 10 марта артистка поделилась кадром, на котором предстала в платке с цветочным принтом и бахромой, а также больших вязаных варежках. Она оделась в русском стиле.

Поклонники восхитились тем, какой образ звезда себе подобрала. «Аннушка, вы дива», «Роскошная», «Девушка из хохломской шкатулки», «До чего красивая», «Обалденный платок — это Павловопосадский?», «Шаль, варежки, цвет помады, белозубая улыбка! Прекрасный образ настоящей русской красавицы!» — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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