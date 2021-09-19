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С достоинством и статью: Нетребко в струящемся платье с рукавами-крыльями приняла поздравления президента в Кремле

Оперной диве исполнилось 50 лет.

С достоинством и статью: Нетребко в струящемся платье с рукавами-крыльями приняла поздравления президента в Кремле
Анна Нетребко. Фото: Global look press

Анна Нетребко отметила свое 50-летие в Кремле. Поздравить лично пришел оперную певицу Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Он поцеловал на сцене звезде руку и зачитал слова поздравлений от главы государства.

«Россия гордится вами как представительницей отечественной вокальной школы, снискавшей безусловное профессиональное признание, как уникальной певицей с мощным музыкальным даром, который вы воплощаете в оперные шедевры, звучащие на знаменитых мировых сценах», — зачитал Дмитрий Песков.

Анна Нетребко выслушала слова поздравлений в струящемся белом платье с рукавами крыльями внимательно, продемонстрировав стать и достоинство. Отметим, что в качестве почетного гостя на этом торжественном мероприятии выступила и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

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