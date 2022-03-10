«Смотрится стильно»: Лопырева в платье мидакси с рукавами-фонариками предстала в Дубае

Виктория Лопырева не так давно призналась, что живет на две страны. Летом она часто приезжает в Москву, а вот основное время блондинка проводит в Дубае. Она прославилась, когда победила в конкурсе «Мисс Россия».

Теперь Виктория все чаще организует разные мероприятия и посещает конференции. Она предпочитает всегда до мелочей продумывать свои образы. В 38 лет звезда обладает стройной фигурой.

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В гардеробной Лопыревой есть как костюмы, так и платья. Накануне она посетила мероприятие в рамках Expo. На публике модель предстала в элегантном платье мидакси с рукавами-фонариками и принтом в виде плиток с узорами. туфли с черным носом дополнили ее образ. Виктория запечатлелась с генеральным секретарем ФИФА — Фатимой Самурой, которая выступила с речью.

«Быть первым — это всегда большая ответственность! Но с другой стороны, важно, чтобы среди нас были женщины, которые не боятся быть первыми и вдохновляют других, показывая на собственном примере, что все возможно. Это стало предметом сегодняшнего обсуждения на Women Spavilion. Expo 2020 Dubai. С моей дорогой подругой и образцом для подражания — госпожой генеральным секретарем ФИФА — Фатимой Самурой», — написала Лопырева.

Поклонники восхитились тем, как выглядит светская львица. Многие стали писать ей комплименты. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила эксперт по стилю София Чернова. Она призналась, что наряд полнит звезду.

«Образ Лопыревой Виктории достаточно сдержан и подходит под мероприятие в Дубае. Это ее стиль, и она гармонично смотреться в нем. Виктория любит носить такого фасона рукава и достаточно часто на ее платьях их можно встретить. Не могу сказать, что это уже не модно, наоборот сейчас много изделий именно с рукавами фонарями и это смотрится стильно и идет стройным девушкам с узкими плечами. По моему мнению платье не стройнит Викторию, оно пестрое, много деталей. Мы видим и рукава и ярки принт и оборку сбоку, это все, наоборот, придает веса и визуально увеличивает модель. Лучше выбирать либо контрастный рисунок, либо деталь, которая будет придавать стиля одежде», — поделилась эксперт по стилю.

Справка Teleprogramma.pro:

София Чернова – эксперт по стилю, модель, блогер. Она снимается для известных брендов одежды таких, как Modus Fashion, Fresh Dress Shop, Mercedress и др. Работает моделью больше 3-х лет. В скором времени Софии запускает собственный бренд одежды, который будет интересен всем без исключения представительницам прекрасного пола.

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