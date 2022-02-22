Само совершенство: Лопырева в мерцающей юбке-рыбке и боди с декольте подчеркнула изгибы фигуры

Виктория Лопырева является известной светской львицей. Она уже много лет участвует в фотосессиях и организует разные мероприятия. А слава к ней пришла после победы на конкурсе красоты «Мисс Россия».

Теперь блондинку всегда рады видеть на спортивных и светских мероприятиях. Она всегда появляется на публике в женственных нарядах. Даже после родов звезда сохранила стройную фигуру.

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Не так давно Лопырева призналась, что живет на две страны. Она организует фестивали в Дубае, а вот в Москву приезжает, чтобы увидеть родных и друзей. А вот на днях блондинка вышла в свет.

Она решила похвастаться своим вечерним образом. На публике телеведущая появилась в силуэтной юбке-рыбке в пол с пайетками. Облегающее боди с декольте дополнило ее лук. Наряд подчеркнул все ее изгибы фигуры.

Поклонники были поражены тем, как выглядит 38-летняя Виктория. Ее осыпали сотнями комплиментов. «Как вы прекрасны», «У тебя свой индивидуальный стиль», «Идеальная фигура», «Образ какой красивый у вас», «Просто богиня», «Какая крутая», «Красивый наряд», «Вы просто сногсшибательная», «Такая юбка, что глаз не оторвать от вас», — прокомментировали пост подписчики.

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