Лопырева в кукольном платье с рукавами-фонариками и «золотых» босоножках щегольнула в Дубае

Виктория Лопырева является популярной персоной, так как в свое время стала обладательницей титула «Мисс Россия». Она одно время была телеведущей, а потом стала моделью.

Более того, блондинка не пропускает красных дорожек, премий и кинофестивалей. Порой она сама выступает организатором светских раутов. В гардеробе звезды множество вечерних нарядов. Недавно она отметила день рождения сына Марка Лео, устроив праздник.

Уже два года Лопырева предпочитает жить в Дубае. Примечательно, что лишь на днях к ней приехал муж Игорь Булатов. Она сразу принарядилась в силуэтном зеленое платье.

Но и в обычной жизни ей нравится выглядеть женственно. На этот раз блондинка щегольнула в белоснежном платье в стиле бэби-долл с рукавами-фонариками. Наряд подчеркнул ее стройные и загорелые ноги. Золотые босоножки и сумка прямоугольной формы дополнили ее лук.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие адресовали ей комплименты. «Вам идут такие милые платья», «Нет слов, какая принцесса», «Такой легкий и чудный образ!», «Вы прекрасно выглядите», «Вы очень женственная», «Настоящая леди. Вам идут такие образы», «Как чудесно выглядите», «Тебе такой цвет очень подходит», — прокомментировали пост подписчики.

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