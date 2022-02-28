ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в соревнованиях

Ранее ряд национальных команд уже отказался играть с российской сборной.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальные сборные от участия в соревнованиях до особого распоряжения.

«Футбольные функционеры надеются, что ситуация на Украине значительно улучшится в кратчайшие сроки, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», — передает совместное заявление футбольных организаций SportKP.ru.

больше по теме Президент футбольного союза Польши заявил, что его страна отказывается играть с Россией в отборе на ЧМ Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу.

Таким образом, сборная России не будет принимать участие в стыковых матчах за попадание на ЧМ-2022 в Катар, а «Спартак» не будет играть в плей-офф Лиги Европы против немецкого «Лейпцига».

Ранее об отказе играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 заявили национальные команды Польши, Швеции, Чехии, Албании, Ирландии, Швейцарии и Англии.

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