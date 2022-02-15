Романтика: невестка Орбакайте предстала с внуком Пугачевой в ресторане в День всех влюбленных

Никита Пресняков не так давно стал играть в театре Сергея Безрукова. А вот свою музыкальную карьеру он начал в юности, а после учебы в Нью-Йорке уже создал свою группу.

Сын Кристины Орбакайте не любит говорить о звездных родственниках, хоть и очень любит их. Большую часть времени он посвящает работе, своим хобби и жене Алене Красновой. Влюбленные вместе больше пяти лет.

Не так давно внук Аллы Пугачевой провел отпуск в США. Он даже побывал на вечеринке, которую устроила Орбакайте. Но теперь Никита снова находится в Москве.

14 февраля он отправился в ресторан с женой. Они решили насладиться морепродуктами. Примечательно, что влюбленные поделились кадрами ужина в соцсети. Алена предстала в черном силуэтном платье и жакете. Пресняков оделся с ней в одной гамме.

Они поели крабов, мидии, роллы и другие блюда. Поклонники восхитились молодой парой. Многие отметили, что Никита настоящий романтик. «Какие классные», «Ну что еще нужно в такой день», «Аленка прям нимфа! Очень элегантная», «Такие молодые и цветущие», «Красотища! Идеальный вечер», «Никита всегда умел ухаживать», «Ну что за прелесть», — стали писать пользователи Сети.

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