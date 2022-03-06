Характер не сахар: исполнительница роли Валиде-султан в сериале «Великолепный век» недолюбливала Мерьем Узерли

Актриса стала украшением сериала, но работать с ней было сложно режиссеру, а также исполнительницам женских ролей.

Раньше бразильские сериалы были все рекорды по просмотрам. Однако теперь у них появились конкуренты. С каждым годом увеличивается аудитория турецких картин. Особое внимание российских зрителей привлек сериал «Великолепный век».

Во время пандемии многие женщины решили его посмотреть. Главную роль Хюррем-султан в нем сыграла Мерьем Узерли. Актриса наполовину турчанка, наполовину немка. Она плохо говорит на родном языке, но это не помешало ей очаровать режиссера.

Она выдавала такой спектр эмоций, что сразу полюбилась зрителям. Узерли понимала всю ответственность, поэтому работала по 16 часов. Однако потом у нее появилась так называемая звездная болезнь.

Актриса стала много капризничать. Это одобряли не все ее коллеги. Она также постоянно ссорилась с другими актрисами. Очень натянутые отношения у нее сложились с Небахат Чехре, сыгравшей Валиде-султан.

Сначала актриса критиковала Узерли за то, что та была излишне шумной и активной. Потом казалось, что они сумели наладить отношения. Но когда Мерьерм покинула съемки, чтобы родить малыша, то вскоре снова услышала колкие слова от Небахат. Ей не понравилось, что актриса так себя повела, да еще и родила ребенка вне брака.

Также у Узерли были конфликты с режиссером, но недолюбливала ее еще одна коллега Джанса Дере, которая сыграла в сериале соперницу Хюррем — Фирузе-хатун.

Режиссер Тимур Савджи не хотел возвращать звезду к ее роли после перерыва и его в этом поддерживала Джанса. Но сама Мерьем утверждает, что у нее не было проблем с коллегами по съемкам. Она даже со многими подружилась: с Сельмой Эргенч и Озаном Гювеном, пишет «Экспресс газета».

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