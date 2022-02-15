Хюррем родила от разных мужчин? Мерьем Узерли с дочками Ларой и Лили поплескалась в бассейне

В напряженном графике звезды сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли выдалась пауза. Ее актриса решила использовать, чтобы провести время со своими дочками в теплых краях.
Накануне Мерьем Узерли вместе с восьмилетней Ларой и годовалой Лили, которых родила от разных мужчин, отправилась на отдых в Дубай.
В микроблоге звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли уже успела поделиться снимками с отдыха.
Актриса запечатлелась во время игр с дочками в бассейне. Старшая наследница Мерьем Узерли держится на воде с помощью специальных надувных нарукавничков и находится неподалеку от мамы с младшей сестренкой.
Крошку Лили Мерьем Узерли посадила в плавательный круг и не спускает с нее глаз, страхуя дочку в воде своими руками.
«Дубай, моя любовь», — подписала кадры в микроблоге Мерьем Узерли.
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