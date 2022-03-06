Скрыла изъяны: Ольга Бузова в кукольном платье с принтом мильфлер покрасовалась на камеру

Ольга Бузова уже давно стала медийной персоной. Она вела шоу «Дом-2», а также состояла в браке с Дмитрием Тарасовым. Однако после развода с футболистом телеведущая так и не смогла найти любовь.

Ее роман с блогером Давой оказался скоротечным. Теперь она еще больше сил уделяет работе. Артистка признавалась, что о ней некому позаботится. Посл месяца, который звезда провела в Африке, она вернулась к съемкам в Москве.

Порой Ольга делится кадрами из гримерок. Она хранит в тайне, какие шоу посещает. При этом ранее телеведущая признавалась, что ее поклонников ждут сюрпризы. С наступлением весны она она все чаще хвастается романтичными образами.

На этот раз артистка примерила не только наряд в горох, но и кукольное платье с белыми манжетами и принтом мильфлер. Бузова покрасовалась перед камерой, устроив фотосессию.

Отметим, что короткие платья свободного кроя удлиняют визуально ноги. А принт мильфлер уже не первый сезон остается актуальным. Поклонники одарили Ольгу комплиментами.

«Какая милая», «Просто чудо», «Как вам идут такие наряды», «Оля, очень нежно», «Какое классное платье», «Подобные образы вам идут», «Как похудели! Стильно», «Оля, какая красивая», «Ну просто слов нет, прелесть», «Цветы, весна, платья», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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