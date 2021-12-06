Как модель! Навка в романтичном платье с принтом «мильфлер» устроила дефиле на выставке

Звезда российского льда в настоящий момент пребывает на гастролях в Дубае.

Татьяна Навка прилетела в Арабские Эмираты со старшей дочкой Александрой Жулиной, а также младшей наследницей Надей Песковой.

Несколько дней фигуристка просто нежилась на солнышке, а потом приступила к работе над новым ледовым шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Однако даже во время гастролей олимпийская чемпионка старается осмотреть культурные места Дубая и просто прогуляться по городу. Татьяна Навка предпочитает на курорте надевать романтичные наряды. Ранее она появлялась на променаде по городу в женственной модели с V-образным вырезом на спине.

А теперь фигуристка устроила прогулку в легком длинном платье с принтом «мильфлер» и воротничком, украшенным кружевом. Она красиво продефилировала в нем на выставке картин.

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