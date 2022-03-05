Хит весны: Бузова с прической «Мальвина» вслед за Топурией покрасовалась в платье бэби-долл

Ольга Бузова не скрывает, что любит проводить время на светских раутах. Она уже много лет работает на телевидении и привыкла к тому, что постоянно оказывается в центре внимания.

При этом она любит подогревать интерес к себе. Артистка признавалась, что всегда тщательно готовится к выходам в свет. А во время съемок стилисты подбирают для нее актуальные образы. Звезда также зачастую экспериментирует с прическами.

После возвращения из Африки Ольга сразу приступила к основной работе. Целыми днями она находится на съемочной площадке. Пока все детали телеведущая хранит в тайне, но порой хвастается аутфитами.

На этот раз вместо гламурного образа с перчатками она облачилась в белое платье в стиле бэби-долл в горох. Наряд с модным широким воротником скрыл изъяны ее фигуры и подчеркнул стройные ноги.

Бузова также сделала прическу с высоким хвостиком и локонами, которую называют Мальвина. Артистка отметила, что хочет радовать поклонников. Она устроила фотосессию.

Подписчики восхитились нежным образом. «Ну прям девочка-девочка», «Очень мило», «Какая красивая», «Это безумно мило», «Оля, ты чудесная», «Ох, а раньше нельзя было так одеться! Кукла просто», «Оля, как красиво», «Безумно хороша», — прокомментировали кадры пользователи Сети. К слову, кукольные платья стали хитом. Ранее Кети Топурия и Стеша Маликова отметились в подобных образах.

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