«Год за годом отдаляется, к сожалению, увы!»: Гоген Солнцев показал снимок из детского сада

По словам фрика, сны из детства ему порой снятся.

Фрик Гоген Солнцев в Instagram разместил архивный снимок из своего детства. На кадре он находится в детском садике. На заднем плане видны родители, а рядом — девочка из его группы.

«Детство с нами попрощается, детства будут сниться сны. Год за годом отдаляется, к сожалению, увы!» Гоген Солнцев

«Такой мальчик был хороший. И что с ним стало», «Какой милый и замечательный ребенок. Даже на костюмчике солнышко вышито. Замечательное фото», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в прошлом году Гоген Солнцев со скандалом развелся со своей женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович. Вскоре он взял в жены ее дочь Полину, с которой теперь счастлив.

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