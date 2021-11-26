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«Что ты натворила! У меня нет больше дочери!»: Терешкович ударила по голове беременную наследницу

Бывшая жена фрика Гогена Солнцева отреклась от Полины.

«Что ты натворила! У меня нет больше дочери!»: Терешкович ударила по голове беременную наследницу
Екатерина Терешкович с бывшим мужем. Фото: instagram.com/solntcev/

Бывшая жена фрика Гогена Солнцева, пенсионерка Екатерина Терешкович, на программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» ударила несколько раз кулаком свою дочь Полину.

Екатерина Терешкович с дочкой
Екатерина Терешкович с дочкой. Фото: кадр из «Прямого эфира»

«Что ты натворила! Я ее проклинаю. У меня нет больше дочери! Еще постель моя не остыла, а ты к моему мужику прыгнула. Она давно этого хотела».

Екатерина Терешкович

Как отметила Терешкович, Солнцев — хам. «С ним нельзя жить. Он давит и угнетает. Сколько побоев мне снимали. Сколько переломов из-за него было у меня. Я в больницу угодила, когда узнала об этой свадьбе», — заметила Екатерина Терешкович.

Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович расстались после трех лет брака. При этом фрик вскоре сыграл свадьбу с дочкой Терешкович, Полиной Давыдовой.

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