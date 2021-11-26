«Что ты натворила! У меня нет больше дочери!»: Терешкович ударила по голове беременную наследницу

Бывшая жена фрика Гогена Солнцева, пенсионерка Екатерина Терешкович, на программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» ударила несколько раз кулаком свою дочь Полину.

«Что ты натворила! Я ее проклинаю. У меня нет больше дочери! Еще постель моя не остыла, а ты к моему мужику прыгнула. Она давно этого хотела». Екатерина Терешкович

Как отметила Терешкович, Солнцев — хам. «С ним нельзя жить. Он давит и угнетает. Сколько побоев мне снимали. Сколько переломов из-за него было у меня. Я в больницу угодила, когда узнала об этой свадьбе», — заметила Екатерина Терешкович.

Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович расстались после трех лет брака. При этом фрик вскоре сыграл свадьбу с дочкой Терешкович, Полиной Давыдовой.

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