«Победительница конкурса «Мисс грудка – 1968»: Гоген Солнцев представил свою новую фаворитку

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в Instagram представил свою новую фаворитку, которая значительно старше его и годится ему как минимум в мамы.

Любопытно, что на кадре Гоген Солнцев откровенно приобнял пожилую пенсионерку, которая, судя по ее выражению лица, была сильно удивлена такому вниманию к своей персоне.

«Со своей ближайшей подругой Нюрок-озорницей, победительницей конкурса «Мисс грудка – 1968. Скажите, что классная Анька — пышногрудая малышка?» Гоген Солнцев

Напомним, что Гоген Солнцев в прошлом году со скандалом развелся со своей предыдущей женой пенсионеркой Екатериной Терешкович. Вскоре он взял в жены ее дочь Полину.

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