Новости шоу-бизнеса: Виторган уехал из России, «беременность» Бузовой, новая фаворитка Солнцева

Самые главные новости из мира звезд за 25 февраля.

Гоген Солнцев снова влюблен — он представил новую фаворитку, тем временем Ольга Бузова прокомментировала свою возможную беременность, Эммануил Виторган с маленькими дочками и женой отправился в Латвию, а Марата Башарова выгнали из театра. Эти и другие новости, которым читатели уделили особое внимание 25 февраля – в обзоре Teleprogramma.pro.

Эммануил Виторган с маленькими дочками и женой покинул Россию

Эммануил Виторган вместе с маленькими дочками Этель и Кларой, а также женой Ириной Млодик покинули Россию. Семья отправилась в Юрмалу, на родину жены артиста.

В личном блоге жена Эммануила Виторгана показала свое семейство в аэропорту, маленьких дочек избранница актера нарядила довольно тепло — в пушистые шубки и шапочки в тон.

Ольга Бузова отреагировала на новости о своей беременности

Периодически фанаты уличают 36-ленюю Ольгу Бузову в беременности. На этот раз поводов для обсуждений стало свежее фото телезвезды, на котором отчетливо был виден выпирающий животик.

Блондинка не стала прямо отрицать или подтверждать свое интересное положение. Ольга Бузова дала понять, что будет еще интенсивнее работать над своими формами.

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Марата Башарова выгнали из театра «Школа современной пьесы»

Марат Башаров больше не служит в театре «Школа современной пьесы». Такое решение принял его руководитель Иосиф Райхельгауз. Он посчитал, что актер повел себя отвратительно, при этом не уточнил, а каком именно поступке идет речь.

В ближайшем спектакле «Город» место Башарова на сцене займет Вадим Колганов.

Гоген Солнцев представил новую избранницу

Шоумен и фрик Гоген Солнцев представил свою новую фаворитку. От нового романа его не спасло даже то, что совсем недавно он со скандалом развелся со своей предыдущей женой, пенсионеркой Екатериной Терешкович, а вскоре он взял в жены ее дочь Полину.

«Со своей ближайшей подругой Нюрок-озорницей, победительницей конкурса «Мисс грудка – 1968. Скажите, что классная Анька — пышногрудая малышка?» — написал Солнцев в своем инстаграме.

Стало известно, как выглядит няня двойняшек Пугачевой и Галкина

Восьмилетние двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина просто души не чают в своей няне. Молодая женщина по имени Оксана может похвастаться миловидной внешностью: она стройная, эффектная, статная с густой копной вьющихся волос. Дети относятся к ней как к члену семьи.

Ей удалось не только подружиться со звездными наследниками, но и с их родителями. Например, Алла Борисовна любя называет Оксану Мэри Поппинс.

Алексей Панин разозлил россиян

Уже несколько лет подряд актер Алексей Панин живет в солнечной Италии, а в Россию приезжает на заработки. Иногда его зовут на съемочные площадки.

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Накануне он не на шутку разозлил россиян, опубликовав в День защитника Отечества носик с американским флагом.

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