«Пока страшновато»: дочка Дмитрия Маликова рассказала, почему не ездит в город

Дмитрий Маликов славится не только своими песнями, но и дружной семьей. Он вместе с женой Еленой Изаксон воспитывает сына Марка. Мальчика для них родила суррогатная мать. Также у пары есть взрослая дочка Стефания.

Она не так давно окончила МГИМО. Еще в 2020 году наследница артиста стала заниматься своим бизнесом. Она запустила свой бренд одежды. Маликов ничего не жалеет для дочки: он возит ее на дорогостоящие курорты, а недавно подарил ей машину.

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С недавних пор Стеша ведет страничку не только в Instagram. Она старается рассказывать поклонникам о своей жизни. На этот раз дочка певца рассказала, почему на своей новой машине не появляется в Москве.

Она призналась, что еще не чувствует себя уверенно за рулем, поэтому ездит только по поселку, где находится дом ее родителей.

«Я недавно сдала на права, на большую дорогу выезжать пока страшновато, поэтому езжу в поселке. Но с каждым разом получается все лучше, увереннее и увереннее», — поделилась юная бизнесвумен.

К слову, недавно она рассталась с хоккеистом Кириллом Капризовым. Раньше Сташа предпочитала хранить в тайне личную жизнь. Но она дала понять, что не обделена мужским вниманием.

«Раньше ко мне подходили знакомиться со словами: „Стеша, я так давно на вас подписана, вы такая классная“. Сейчас ко мне подходят знакомиться со словами: „Стеша, я владелец склада тканей… мы знаем, что вы наш постоянный покупатель, всегда рады“», — рассказала она.

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