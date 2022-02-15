«Больше никаких парней!»: Стеша Маликова тяжело переживает расставание с Кириллом Капризовым

Молодые люди не долго были счастливы вместе.

Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания рассталась со своим бойфрендом нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кириллом Капризовым.

Несколько дней назад Стеша Маликова собрала своих подруг в одном из московских ресторанов. Красавице исполнилось 22 года. Во время посиделок Маликова поделилась, что больше не вместе с известным хоккеистом. При этом расставание она переживает достаточно тяжело. Подругам она заявила, что пока больше не хочет отношений с мужчинами.

«Больше никаких парней!» Стеша Маликова

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Напомним, что Стефания Маликова – выпускница МГИМО. Кирилл Капризов – олимпийский чемпион по хоккею 2018 года в составе сборной России, сообщает eg.ru.

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