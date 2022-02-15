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«Больше никаких парней!»: Стеша Маликова тяжело переживает расставание с Кириллом Капризовым

Молодые люди не долго были счастливы вместе.

«Больше никаких парней!»: Стеша Маликова тяжело переживает расставание с Кириллом Капризовым
Стефания Маликова. Фото: Globallookpress.com

Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания рассталась со своим бойфрендом нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кириллом Капризовым.

Кирилл Капризов
Кирилл Капризов. Фото: Globallookpress.com

Несколько дней назад Стеша Маликова собрала своих подруг в одном из московских ресторанов. Красавице исполнилось 22 года. Во время посиделок Маликова поделилась, что больше не вместе с известным хоккеистом. При этом расставание она переживает достаточно тяжело. Подругам она заявила, что пока больше не хочет отношений с мужчинами.

«Больше никаких парней!»

Стеша Маликова

Напомним, что Стефания Маликова – выпускница МГИМО. Кирилл Капризов – олимпийский чемпион по хоккею 2018 года в составе сборной России, сообщает eg.ru.

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Дмитрий МаликовКирилл КапризовНХЛСтефания МаликоваХК "Миннесота Уайлд"