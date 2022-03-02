Нежные объятия, радостный визг: Муцениеце засняла, как дочка и сын Прилучного встретили ее в особенный день

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она не скрывает, что всегда мечтала быть востребованной актрисой. После развода с Павлом Прилучным ей стало поступать больше предложений о работе.

Она даже снялась с Александром Робаком в комедии «Честный развод». Несмотря на свою занятость, артистка успевает путешествовать и растить детей: Тимофея и Мию. Не так давно звезда наладила дружеские отношения с экс-мужем.

1 марта Агата отпраздновала день рождения. Она отказалась от большого праздника и первую часть дня провела за делами. Но вечером актриса поужинала в ресторане. Она решила оставить в тайне, кто составил ей компанию, но потом артистка поспешила домой.

Муцениецец с радостным визгом встретили дети. Первой маму обняла Мия, а потом и Тимофей. Они заключили именинницу в тепле объятия. Потом сын подарил ей открытку, которую сделал сам.

«Вау! Как красиво! Тима! Вот это, конечно моя любимая часть блестящая. Ты же знаешь, что я люблю блестяшки», — поделилась актриса. Потом она увидела, какую поделку дочка сделала из пластилина. Мия решила изобразить часть космоса. «Это что такое?» — спросила звезда. «Это север. Это космос. Они в космосе. А это еще одна планета», — пояснила кроха. «Класс! Ты же знаешь, что мама обожает космос», — заявила Агата.

Поклонники отметили, что актриса замечательная мама. Многие осыпали ее комплиментами. Теплые слова были адресованы и ее подросшим наследникам.

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