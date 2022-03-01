«Слишком нежный цвет»: беременная Рианна в кожаном мини-платье и шубке в пол вышла в свет

Певица и ее парень A$AP Rocky посетили показ Off-White, который прошел на Неделе моды в Париже. Звезда продемонстрировала стильный монохромный лук.

Рианна стала популярной певицей больше 10 лет назад. Барбадосская артистка добилась большого успеха. В последние годы она предпочитает зарабатывать на собственном бренде одежды и косметики. Рианна давно не выпускала новые треки.

Зато она обрела счастье в личной жизни. В прошлом году звезда впервые вышла в свет с новым бойфрендом. Она встречается с Ракимом Майерсом из коллектива A$AP Rocky.

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А не так давно Рианна перестала скрывать беременность. Уже в скором времени 34-летняя артистка станет мамой. А пока она не перестает демонстрировать стильные образы. 28 февраля певица оказалась с возлюбленным в Париже. Они посетили показ Off-White, который прошел в рамках Недели моды.

Для такого случая будущая мама облачилась в кожаное мини-платье пудрового цвета и босоножки на завязках. Лук дополнила длинная шубка в тон с плюшевым мехом. A$AP Rocky, в свою очередь, предпочел черный ансамбль: кожаный бомбер «Мерседес», толстовку и брюки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Рианна. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Словена Соколова.

«Все уже привыкли к эпатажу от Рианны. Для нее сценический образ и аутфит для жизни — единое целое. Поэтому ничему не удивляемся и наблюдаем. Звезде можно! Однако наряды могут быть удачными и не совсем удачными. Вспомните образ Ри и ее избранника, когда они рассказали о беременности. Рианна была в розовом винтажном пальто от Chanel, с оголенным животиком, украшенном цепями. Это был классный образ, который хотелось рассматривать, как и новое положение певицы. Образ, в котором предстала певица на модном показе Off-White в репперском стиле: платье мини, шуба, блеск. Но что-то тут не дотягивает до этой стилистики — все портит слишком нежный цвет. Цвет для девочек, особенно для девочек в положении. Именно поэтому образ вызывает смешанные чувства. Недобунтарка.

Будь тут бунтарский черный или другая насыщенная гамма, комплект смотрелся бы по-другому. На счет актуальности тотал лук — это актуальная история. Кстати, образ в едином тоне — придает роста, а распахнутые полы шубы или пальто усиливают этот эффект. Можно ли носить мини в положении? Запрещающих это делать законов не существует, поэтому каждый решает для себя сам, можно ли, удобно ли. Если вы хотите носить мини и у вас есть для этого смелость — почему бы и да! Делать это в прохладный сезон даже проще — упаковав ножки в плотные непрозрачные колготки. А учитывая современную тенденцию на ЗОЖ — в компрессионные чулочки!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.

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