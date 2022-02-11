Звезда из Барбадоса: как Рианна сделала мечту реальностью и покорила миллионы сердец

Певица Рианна переехала в США в 16 лет. Своим упорством и трудолюбием она доказала всему мира, как из никому неизвестного подростка с Барбароса стать кумиром миллионов.

В скором времени 33-летняя певица впервые станет мамой. Как развивалась ее карьера и личная жизнь — в материале Teleprogramma.pro.

Рианна: детство и начало карьеры

Робин Рианна Фенти – именно так звучит полное имя певицы Рианы – родилась 20 февраля 1988 года в Сент-Майкле в Барбадосе. Мама – Моника Брэйтвэйт афро-гайанского происхождения была бухгалтером, а папа – Рональд Фенти был инспектором на фабрике одежды.

У нее есть два родных младших брата – Рорри и Раджад, а также брат и две сестры, которые родились в предыдущих браках отца.

Семья жила скромно, поэтому с ранних лет девочка помогала отцу торговать одеждой в палатке. Когда будущей зведе было всего восемь лет, врачи заподозрили у нее онкологическое заболевание – Робин постоянно жаловалась на головные боли.

В какой-то момент отец будущей мировой звезды увлекся спиртным и наркотиками, а когда будущей звезде было 14 лет, ее родители развелись. Будучи школьницей Робин организовала музыкальное трио, куда вошли ее одноклассницы, ведь музыкой она увлекалась с семи лет, а переломным стал 2003 год.

В декабре 2003-го Рианна познакомилась с женой американского продюсера Эвана Роджерса, которая вместе с мужем приехала тогда на Барбадос отдохнуть на выходные. Шустрая девушка напросилась в номер отеля к Роджерсу, куда пришла вместе с подругами по своему трио и спела кавер на песню «Emotion» группы Destiny’s Child. Роджерс остался под впечатлением и назначил Рианне вторую встречу, теперь уже в США.

Весь 2004-й Робин провела в разъездах. Вместе с мамой она летала в Стамфорд, где с Роджерсом они создавали демозапись из четырех песен. Все осложнялось тем, что будущая звезда тогда еще училась в школе, поэтому полноценно работать в студии могла только во время каникул.

В результате первая работа артистки все-таки вышла в свет. В нее вошли баллада «Last Time», кавер-версия песни Уитни Хьюстон «For the Love of You» и композиция «Pon de Replay», которая стала ее первым хитом.

В 2005-м Роджерс раздал пластинку различным лейблам звукозаписи. Первым, кто ответил, был лейбл Def Jam.

На прослушивании она спела песню «For the Love of You» и в этот же день подписала свой первый контракт. В феврале 2005-го будущая звезда переехала в США и поселилась в доме Роджерса и его жены. Именно тогда и появился сценический псевдоним певицы – Рианна. По одной из версий имя переводится как «Душа от Бога».

Рианна: мировой успех и популярные песни

22 августа 2005 года певица выпустила свой первый сингл «Pon de Replay», который поднялся до второго места в чартах Billboard Hot 100 и UK Singles Chart. Песня стала мировым хитом и вошла в десятку лучших синглов в 15 странах.

В этом же месяце вышел дебютный альбом Рианны Music of the Sun, который в первую же неделю был продан тиражом 69 000 копий. В целом пластинка разошлась тиражом два миллиона копий по всему миру и получила золотую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

Основной сингл второго альбома, за который артистка принялась через месяц после выхода дебютной пластинки — «SOS» стал первым в чарте Billboard Hot 100, став первым хитом Рианны в США.

Сам же альбом под названием A Girl like Me увидел свет в апреле 2006 года. Он разошелся тиражом более 115 млн копий по всему миру. Невероятный успех.

Во время записи третьего альбома Good Girl Gone Bad, который вышел в 2007-м, Рианна поработала не только над новым танцевальным звучанием, но и над собственным имиджем. Она покрасила волосы в черный цвет и сделала короткую стрижку.

Четыре песни из этого альбома, включая хит «Umbrella» при участии Jay-Z, вошли в тройку лучших синглов чарта Billboard Hot 100. Композиция занимала первое место в британском чарте целых десять недель.

Четвертый альбом Рианны — Rated R — вышел в свет 23 ноября 2009 года. Практически сразу он получил статус платинового от Ассоциации Звукозаписывающей Индустрии Америки за продажу миллиона копий. Три сингла из пластинки — «Russian Roulette», «Hard» и «Rude Boy» вошли в ТОП-10 чарта Billboard Hot 100.

26 сентября 2012 года Рианна выпустила первый сингл под названием «Diamonds» из своего седьмого альбома. Слова песни написала австралийская певица Sia, а продюсерами были Benny Blanco и StarGate.

В январе 2015 года Риана представила новый сингл «FourFiveSeconds», над которым работала вместе с Канье Уэстом и Полом Маккартни.

В 2016-м певица выпустила восьмой и пока последний альбом Antе. Его первая песня «Work», записанная совместно с канадским рэпером Дрейком, стала впоследствии 14-м хитом певицы, который возглавил американский хит-парад Billboard Hot 100.

Так продолжалось девять недель подряд, до апреля. Именно тогда Риана достигла показателя в 60 недель на первом месте Hot 100 по сумме всех 14 треков, что позволило ей обойти легендарную группу The Beatles.

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Рианна: кино, проекты, номинации и награды

В кино Рианна впервые появилась в 2006-м. На экраны вышел фильм Свива Рэша – «Добейся успеха-3: Все или ничего», где артистка сыграла саму себя.

Спустя шесть лет на экраны вышел фантастический фильм Питера Берга «Морской бой», где певица сыграла Кору Рейкс. Позже фильмография певицы пополнилась еще девятью работами в кино, в том числе в фильмах «8 подруг Оушена», «Мотель Бейтс», а также «Валериан и город тысячи планет».

Помимо музыки и кино, певица занимается созданием косметики и парфюмерии, а также модой и книгоиздательством. Она владеет компанией Rihanna Entertainment.

Первых крупных наград Рианна удостоилась в 2007-м. Тогда она получила четыре номинации на церемонии MTV VMA 2007, победив в двух из них: «Лучший сингл года» и «Видео года». На церемонии American Music Awards 2008 года Рианна выиграла в двух номинациях «Лучшая исполнительница жанра Поп/Рок» и «Лучшая исполнительница жанра Соул/R&B».

Артистом десятилетия Рианна стала в январе 2009-го, а на церемонии NRJ Music Awards она получила титул «Международной певицы года».

24 ноября 2013 года состоялась церемония награждения «American Music Awards», где Рианна получила первую в истории премии награду «Icon Award» за вклад в музыкальную индустрию. Также Рианна одержала победу в номинации «Лучшая певица R&B/Soul».

Спустя два года, в 2015-м, на премии American Music Awards, Рианна стала «Лучшей Соул/R&B певицей». Это была рекордная, пятая победа Рианны в этой номинации.

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Рианна: доход

Состояние Рианны составляет 1,7 млрд долларов. Она стала самой богатой женщиной в мире музыки и второй после телеведущей Опры Уинфри в рейтинге звезд шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.

Большую часть состояния (около $1,4 млрд), по данным Forbes, она заработала благодаря успеху косметического бренда.

Также доходы певице принес бренд нижнего белья Savage X Fenty. По данным Forbes, Рианна владеет 30-процентной долей. Журнал оценил бренд в миллиард долларов.

Рианна: личная жизнь

В 2009 году Рианна встречалась с 20-летним хип-хоп исполнителем Крисом Брауном. В феврале он избил свою подругу и скрылся с места преступления. Позже его приговорили к пяти годам условного заключения. Он раскаялся и много раз публично просил прощения у певицы.

После неудачного романа звезда начала встречаться с игроком Los Angeles Dodger Мэттом Кемпом и с баскетболистом Джей Ар Смитом. Позже ее новым бойфрендом стал певец Ашер. В октябре 2012 года Крис Браун и Рианна возобновили отношения, этот раз они продлились полгода – весной 2013 года пара рассталась.

На протяжении нескольких лет ходили слухи о романе певицы с рэпером Дрейком. После в жизни певицы был трехлетний роман с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. А в 2021 году стало известно, что певица счастлива с американским рэпером A$AR Rocky. Пара ждет появления на свет своего первенца.

Рианна: пластика, диеты, спорт, татуировки, горячие фото

О пластических операциях Рианна не распространялась, но опытные эксперты отмечали, что певица ложилась под нож хирурга как минимум несколько раз. Специалисты подозревают, что она делала отопластику, ринопластику, блефаропластику и маммопластику. Кроме того певица поработала с объемом губ и контуром лица.

После первого трагического расставания с Брауном Рианна сделала себе татуировки. Ее тело украсили маленькие пистолеты на ребрах по бокам и надпись на ключице Never a failure, always a lesson — «Не ошибка, но урок».

Кроме этого у Рианны есть и другие татуировки: знак Рыбы за ухом, надписи Shhh и Love на пальцах рук, сокол на лодыжке, небольшая звезда на хрящике уха и звездопад на спине, надписи, череп с бантиком на лодыжке, племенной узор маори на запястье, под грудью — египетская богиня Исида.

В начале своей карьеры Рианны была немного полнее, чем в самом ее расцвете. Выступления на сцене и открытые платья на красных дорожках буквально заставили певицу с особым вниманием отнестись к спорту.

На протяжении многих лет певица занимается каратэ, кунг-фу, йогой, пилатесом, а также плаванием. Все это под руководством личных тренеров.

Точенная фигура и природные данные, а рост певицы 173 см при весе 64 кг, – предмет гордости певицы. Она без стеснения принимает участие в откровенных фотосессиях для глянцевых журналов и лучших мировых брендов, рекламируя купальники, бикини, нижнее белье.

Рианна: последние новости

Слухи о беременности певицы появились в ноябре прошлого года после церемонии, на которой Рианна в облегающем атласном платье получила награду Национального героя Барбадоса. В конце января стало известно, что 33-летняя Рианна и ее бойфренд ждут ребенка.

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