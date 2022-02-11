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Звезда из Барбадоса: как Рианна сделала мечту реальностью и покорила миллионы сердец

В этом году певица Рианна впервые станет мамой.

Звезда из Барбадоса: как Рианна сделала мечту реальностью и покорила миллионы сердец
Рианна. Фото: Global Look Press

Певица Рианна переехала в США в 16 лет. Своим упорством и трудолюбием она доказала всему мира, как из никому неизвестного подростка с Барбароса стать кумиром миллионов.

В скором времени 33-летняя певица впервые станет мамой. Как развивалась ее карьера и личная жизнь — в материале Teleprogramma.pro.

Рианна: детство и начало карьеры

Робин Рианна Фенти – именно так звучит полное имя певицы Рианы – родилась 20 февраля 1988 года в Сент-Майкле в Барбадосе. Мама – Моника Брэйтвэйт афро-гайанского происхождения была бухгалтером, а папа – Рональд Фенти был инспектором на фабрике одежды.

У нее есть два родных младших брата – Рорри и Раджад, а также брат и две сестры, которые родились в предыдущих браках отца.

Рианна в детстве
Рианна в детстве. Фото: instagram.com/badgalriri/

Семья жила скромно, поэтому с ранних лет девочка помогала отцу торговать одеждой в палатке. Когда будущей зведе было всего восемь лет, врачи заподозрили у нее онкологическое заболевание – Робин постоянно жаловалась на головные боли.

В какой-то момент отец будущей мировой звезды увлекся спиртным и наркотиками, а когда будущей звезде было 14 лет, ее родители развелись. Будучи школьницей Робин организовала музыкальное трио, куда вошли ее одноклассницы, ведь музыкой она увлекалась с семи лет, а переломным стал 2003 год.

Мама Рианны
Мама Рианны Моника Брэйтвэйт. Фото: Global Look Press

В декабре 2003-го Рианна познакомилась с женой американского продюсера Эвана Роджерса, которая вместе с мужем приехала тогда на Барбадос отдохнуть на выходные. Шустрая девушка напросилась в номер отеля к Роджерсу, куда пришла вместе с подругами по своему трио и спела кавер на песню «Emotion» группы Destiny’s Child. Роджерс остался под впечатлением и назначил Рианне вторую встречу, теперь уже в США.

Весь 2004-й Робин провела в разъездах. Вместе с мамой она летала в Стамфорд, где с Роджерсом они создавали демозапись из четырех песен. Все осложнялось тем, что будущая звезда тогда еще училась в школе, поэтому полноценно работать в студии могла только во время каникул.

Риана и Эван Роджерс с женой
Рианна и Эван Роджерс с женой. Фото: Global Look Press

В результате первая работа артистки все-таки вышла в свет. В нее вошли баллада «Last Time», кавер-версия песни Уитни Хьюстон «For the Love of You» и композиция «Pon de Replay», которая стала ее первым хитом.

В 2005-м Роджерс раздал пластинку различным лейблам звукозаписи. Первым, кто ответил, был лейбл Def Jam.

На прослушивании она спела песню «For the Love of You»  и в этот же день подписала свой первый контракт. В феврале 2005-го будущая звезда переехала в США и поселилась в доме Роджерса и его жены. Именно тогда и появился сценический псевдоним певицы – Рианна. По одной из версий имя переводится как «Душа от Бога».

Рианна: мировой успех и популярные песни

22 августа 2005 года певица выпустила свой первый сингл «Pon de Replay», который поднялся до второго места в чартах Billboard Hot 100 и UK Singles Chart. Песня стала мировым хитом и вошла в десятку лучших синглов в 15 странах.

В этом же месяце вышел дебютный альбом Рианны Music of the Sun, который в первую же неделю был продан тиражом 69 000 копий. В целом пластинка разошлась тиражом два миллиона копий по всему миру и получила золотую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

Основной сингл второго альбома, за который артистка принялась через месяц после выхода дебютной пластинки — «SOS» стал первым в чарте Billboard Hot 100, став первым хитом Рианны в США.

Рианна
Рианна в 2007-м. Фото: Global Look Press

Сам же альбом под названием A Girl like Me увидел свет в апреле 2006 года. Он разошелся тиражом более 115 млн копий по всему миру. Невероятный успех.

Во время записи третьего альбома Good Girl Gone Bad, который вышел в 2007-м, Рианна поработала не только над новым танцевальным звучанием, но и над собственным имиджем. Она покрасила волосы в черный цвет и сделала короткую стрижку.

Четыре песни из этого альбома, включая хит «Umbrella» при участии Jay-Z, вошли в тройку лучших синглов чарта Billboard Hot 100. Композиция занимала первое место в британском чарте целых десять недель.

Рианна в 2008-м
Рианна в 2008-м. Фото: Global Look Press

Четвертый альбом Рианны — Rated R — вышел в свет 23 ноября 2009 года. Практически сразу он получил статус платинового от Ассоциации Звукозаписывающей Индустрии Америки за продажу миллиона копий. Три сингла из пластинки  — «Russian Roulette», «Hard» и «Rude Boy» вошли в ТОП-10 чарта Billboard Hot 100.

26 сентября 2012 года Рианна выпустила первый сингл под названием «Diamonds» из своего седьмого альбома. Слова песни написала австралийская певица Sia, а продюсерами были Benny Blanco и StarGate.

Рианна в 2012-м
Рианна в 2012-м. Фото: Global Look Press

В январе 2015 года Риана представила новый сингл «FourFiveSeconds», над которым работала вместе с Канье Уэстом и Полом Маккартни.

В 2016-м певица выпустила восьмой и пока последний альбом Antе. Его первая песня «Work», записанная совместно с канадским рэпером Дрейком, стала впоследствии 14-м хитом певицы, который возглавил американский хит-парад Billboard Hot 100.

Так продолжалось девять недель подряд, до апреля. Именно тогда Риана достигла  показателя в 60 недель на первом месте Hot 100 по сумме всех 14 треков, что позволило ей обойти легендарную группу The Beatles.

Рианна: кино, проекты, номинации и награды

В кино Рианна впервые появилась в 2006-м. На экраны вышел фильм Свива Рэша – «Добейся успеха-3: Все или ничего», где артистка сыграла саму себя.

Рианна в фильме "Морской бой"
Рианна в фильме «Морской бой». Фото: Global Look Press

Спустя шесть лет на экраны вышел фантастический фильм Питера Берга «Морской бой», где певица сыграла Кору Рейкс. Позже фильмография певицы пополнилась еще девятью работами в кино, в том числе в фильмах «8 подруг Оушена», «Мотель Бейтс», а также «Валериан и город тысячи планет».

Помимо музыки и кино, певица занимается созданием косметики и парфюмерии, а также модой и книгоиздательством. Она владеет компанией Rihanna Entertainment.

Рианна в 2010-м
Рианна в 2010-м. Фото: Global Look Press

Первых крупных наград Рианна удостоилась в 2007-м. Тогда она получила четыре номинации на церемонии MTV VMA 2007, победив в двух из них: «Лучший сингл года» и «Видео года». На церемонии American Music Awards 2008 года Рианна выиграла в двух номинациях «Лучшая исполнительница жанра Поп/Рок» и «Лучшая исполнительница жанра Соул/R&B».

Артистом десятилетия Рианна стала в январе 2009-го, а на церемонии NRJ Music Awards она получила титул «Международной певицы года».

Рианна в 2011-м
Рианна в 2011-м. Фото: Global Look Press

24 ноября 2013 года состоялась церемония награждения «American Music Awards», где Рианна получила первую в истории премии награду «Icon Award» за вклад в музыкальную индустрию. Также Рианна одержала победу в номинации «Лучшая певица R&B/Soul».

Спустя два года, в 2015-м, на премии American Music Awards, Рианна стала «Лучшей Соул/R&B певицей». Это была рекордная, пятая победа Рианны в этой номинации.

Рианна: доход

Состояние Рианны составляет 1,7 млрд долларов. Она стала самой богатой женщиной в мире музыки и второй после телеведущей Опры Уинфри в рейтинге звезд шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.
Большую часть состояния (около $1,4 млрд), по данным Forbes, она заработала благодаря успеху косметического бренда.

Также доходы певице принес бренд нижнего белья Savage X Fenty. По данным Forbes, Рианна владеет 30-процентной долей. Журнал оценил бренд в миллиард долларов.

Рианна: личная жизнь

В 2009 году Рианна встречалась с 20-летним хип-хоп исполнителем Крисом Брауном. В феврале он избил свою подругу и скрылся с места преступления. Позже его приговорили к пяти годам условного заключения. Он раскаялся и много раз публично просил прощения у певицы.

Рианна и Крис Браун в 2008-м
Рианна и Крис Браун в 2008-м. Фото: Global Look Press

После неудачного романа звезда начала встречаться с игроком Los Angeles Dodger Мэттом Кемпом и с баскетболистом Джей Ар Смитом. Позже ее новым бойфрендом стал певец Ашер. В октябре 2012 года Крис Браун и Рианна возобновили отношения, этот раз они продлились полгода – весной 2013 года пара рассталась.

На протяжении нескольких лет ходили слухи о романе певицы с рэпером Дрейком. После в жизни певицы был трехлетний роман с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. А в 2021 году стало известно, что певица счастлива с американским рэпером A$AR Rocky. Пара ждет появления на свет своего первенца.

Рианна и A$AR Rocky
Рианна и A$AR Rocky. Фото: instagram.com/badgalriri/

Рианна: пластика, диеты, спорт, татуировки, горячие фото

О пластических операциях Рианна не распространялась, но опытные эксперты отмечали, что певица ложилась под нож хирурга как минимум несколько раз. Специалисты подозревают, что она делала отопластику, ринопластику, блефаропластику и маммопластику. Кроме того певица поработала с объемом губ и контуром лица.

После первого трагического расставания с Брауном Рианна сделала себе татуировки. Ее тело украсили маленькие пистолеты на ребрах по бокам и надпись на ключице Never a failure, always a lesson — «Не ошибка, но урок».

Кроме этого у Рианны есть и другие татуировки: знак Рыбы за ухом, надписи Shhh и Love на пальцах рук, сокол на лодыжке, небольшая звезда на хрящике уха и звездопад на спине, надписи, череп с бантиком на лодыжке, племенной узор маори на запястье, под грудью — египетская богиня Исида.

Рианна в бикини
Рианна в бикини. Фото: Global Look Press

В начале своей карьеры Рианны была немного полнее, чем в самом ее расцвете. Выступления на сцене и открытые платья на красных дорожках буквально заставили певицу с особым вниманием отнестись к спорту.

На протяжении многих лет певица занимается  каратэ, кунг-фу, йогой, пилатесом, а также плаванием. Все это под руководством личных тренеров.

Точенная фигура и природные данные, а рост певицы 173 см при весе 64 кг, – предмет гордости певицы. Она без стеснения принимает участие в откровенных фотосессиях для глянцевых журналов и лучших мировых брендов, рекламируя купальники, бикини, нижнее белье.

Рианна: последние новости

Слухи о беременности певицы появились в ноябре прошлого года после церемонии, на которой Рианна в облегающем атласном платье получила награду Национального героя Барбадоса. В конце января стало известно, что 33-летняя Рианна и ее бойфренд ждут ребенка.

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