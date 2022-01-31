33-летняя Рианна ждет ребенка от американского рэпера

Рианна является известной певицей. Она прославилась в США, но родилась в Барбадосе. Артистке удалось стать одной из самых богатых исполнительниц в мире. Она также выпускает свой одежду и косметику под своим брендом. Ее доход за 2018 год составил 37,5 миллионов долларов.

Одно время она встречалась с шейхом Хасаном Джамилем, но они расстались после трех лет романа. В прошлом году звезда впервые вышла в свет с новым бойфрендом. Она встречается с Ракимом Майерсом из коллектива A$AP Rocky.

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В последнее время Рианна появляется на публике в нарядах оверсайз. Поклонники стали подозревать, что певица прячет свой округлившийся живот. И 31 января стало известно, что она ждет ребенка.

Папарацци запечатлели ее в расстегнутом розовом пуховике в обнимку с возлюбленным. 33-летняя артистка готовится впервые стать мамой. К слову, она находится уже на внушительном сроке беременности.

Первые фото счастливой Рианны появились на сайте Daily Mail. Пара была замечена в Нью-Йорке. На будущей мамочке был пуховик Chanel за 8 тысяч долларов. Певица улыбалась прогуливаясь по Гарлему на морозе. Раким был рядом с ней.

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