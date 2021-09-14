Дебют пары на Met Gala: Рианна в объемном платье-пледе впервые вышла в свет с возлюбленным

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся бал Института костюма. Рианна на этот раз появилась на ковровой дорожке не одна.

Рианна уже давно стала не только одной из самых известных американских певиц, но и одной из самых богатых в мире. В последние годы она уже редко выступает на сцене, так как тратит силы на развитие своего бизнеса. Артистка выпускает нижнее белье, а также косметику. При этом 33-летняя барбадосская красавица встречается с Ракимом Майерсом из коллектива A$AP Rocky.

Свой роман Рианна давно не скрывает, что лишь накануне она впервые вышла в свет с избранником. Они даже оделись в одном стиле для бала Met Gala, который прошел в Нью-Йорке. Певица привыкла поражать публику броскими образами, но на этот раз она отдала предпочтение объемному черному платье-пледу Balenciaga. А вот ее возлюбленный завернутым в лоскутное одеяло ERL, которое, по его словам, было посланием единства. Позже он сбросил плед и остался в черном смокинге.

«Мы часть одной ткани, часть одного лоскута», — сказал Раким, повеселив певицу.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Рианна. Многие также отметили, что она гармонично смотрелась с рэпером. Добавим, что встречаются они год, но знакомы уже много лет. Обычно артистка никогда не говорила о личной жизни и лишь папарацци порой заставали ее то с шейхом Хасаном Джамилем. Но с ним она рассталась после трех лет отношений.

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