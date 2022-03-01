«Как красиво!»: Муцениеце показала, какие подарки получила с утра в свой день рождения

Агата Муцениеце встретила свои 33 года в непростые времена.

Агата Муцениеце в свой день рождения попросила своих поклонников быть добрее друг к другу, ведь многие сейчас озлобились из-за ситуации на Украине.

Актриса заметила, что сама она родом из Латвии, у нее есть мордовские и белорусские корни, и она сейчас не хочет занимать какую-либо позицию, тем более что мало понимает в политике. Однако добрыми люди могут быть всегда.

На свое 33-летие Агата Муцениеце решила думать только о позитивных вещах и показала подарки, которые уже успела получить с утра.

В ее комнате красовался большой красивый букет, дочь Мия порадовала маму открыткой, которую сделала заранее и уже показала папе Павлу Прилучному.

Кроме того, ее подруга передала ей роскошную шкатулку для украшений. «Как красиво!» — восхитилась Агата Муцениеце.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.