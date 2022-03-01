Грустная, но стильная: Муцениеце предстала на свое 33-летие в трендовых брюках в пол, которые советовала Хромченко

Агата Муцениеце 1 марта отмечает 33-летие. Актриса сразу заявила своим поклонникам, что собирается провести этот день как обычно.

«А вдруг это последняя возможность отпраздновать мой день рождения так, как я привыкла?» — заявила она.

В личном блоге Муцениеце разместила пост на свои именины, запечатлевшись с грустным выражением лица в модных черных брюках в пол.

«С днем рождения меня! Очень хочется верить, что мы вернем себе покой с приходом весны! Я люблю всех!» — написала под фото Агата.

Отметим, что в этом сезоне ярко проявили себя брюки утрированной длины и ширины. Как рассказала Эвелина Хромченко, в идеале, чтобы они буквально волочились по полу.

С одной стороны, заметила модный эксперт, такие модели непрактичны, ведь они быстро мараются. Но, с другой, женщина должна позволять себе иногда вот такие стильные покупки. Немаловажно и то, что модная вещица отлично скрывает лишний вес.

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