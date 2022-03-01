«Наша профессия — развлекать народ»: Муцениеце оправдалась за свою позицию

Агата Муцениеце долго не делала никаких заявлений по поводу ситуации в мире и наконец-то решилась.

Агате Муцениеце в первый день весны исполнилось 33 года. Звезда сериала «Закрытая школа» впервые за долгое время вышла в stories Instagram и объяснила, почему не планирует транслировать в своем блоге политические идеи.

Муцениеце сказала, что она артист, а функция артиста — развлекать и веселить публику, кроме того, она ничего не понимает в политике, поэтому рассчитывать на компетентность ее мнения не стоит. «Наша профессия — развлекать народ», — подчеркнула знаменитость.

«Вы все должны понять, что я из Латвии, моя бабушка родилась в Белоруссии, дедушка — из Мордовии. Они жили в Питере перед тем, как переехать в Латвию. И я живу в России уже больше 10 лет. Поэтому я считаю себя гражданкой этой планеты. Я не могу быть ни за кого», — сказала Муцениеце.

Агата сказала, что ее микроблог будет посвящен позитивным сообщениям, а если кого-то это не устраивает, она посоветовала отписаться от нее.

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