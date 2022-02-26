На стиле: Боня в черной дубленке с плюшевым мехом и брюках с завышенной талией отметилась в Москве

Светская львица покинула Монако. Она проводит время в России.

Виктория Бона стала знаменитой, когда участвовала в шоу «Дом-2». Потом она строила карьеру телеведущей и модели. Боня уже давно живет в Монако. Там она растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита.

С бизнесменом светская львица давно рассталась. Но в этом году она перестала скрывать своего жениха. Теперь звезда делится фото с ним, но имя избранника хранит в тайне.

За последние месяцы Боня успела посетить несколько стран. Она была в Италии и каталась в горах Швейцарии. А на днях бизнесвумен прилетела в Москву. Она призналась, что у нее появились дела на родине.

В соцсети светская львица поделилась кадром, на котором предстала в черной дубленке с плюшевым мехом и брюках с высокой посадкой. С собой она взяла стеганую сумку.

К слову, дубленки стали тредом сезона. Ани Лорак, Алла Пугачева и другие звезды носят такую верхнюю одежду. Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня.

«Вы умеете выглядеть стильно», «Какая хорошенькая», «Виктория у вас крутой образ», «Какая дубленка», «Выглядите бесподобно», «Кажется еще больше постройнели», «Классный лучок», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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