«Что за рукодельница растет»: Боня засняла подросшую дочку за готовкой на кухне в брюках с лампасами

Виктория Боня является известной светской львицей. Но славу ей принес проект «Дом-2», в котором она участвовала с Ольгой Бузовой и Аленой Водонаевой. Теперь Боня стала бьюти-блогером.

Иногда она продолжает развивать карьеру телеведущей и модели. Уже много лет звезда живет в Монако, где растит дочку Анджелину. С отцом девочки миллионером Алексом Смерфитом она поддерживает дружеские отношения.

Недавно Боня призналась, что ее сердце занято. Она хвасталась помолвочным кольцом, а потом запечатлелась с возлюбленным, но его лицо скрыла.

Пока неизвестно, как дочка отнеслась к ее избраннику. Однако Анджелине уже девять лет. Она мечтает профессионально кататься на фигурным коньках. Оказалось, что девочка также любит готовить. Раньше Виктория показывала ей, как делать блины.

Теперь она засняла наследницу на кухне. Малышка в розовых брюках с лампасами и джемпере стояла на кухне и резала лук, а также брокколи. Она даже надела маску и защитную шапочку.

«Ну что за рукодельница растет у мамочки. Кстати, Энджи готовит с трех лет. Причем она умеет это делать, даже меня научила несколько блюд варганить. А ваши детки любят готовить, если да, что что?» — написала звезда.

Поклонники удивились тому, какая у Бони талантливая и хозяйственная дочка. «Ничего себе! Я бы тоже у нее обучилась хотя бы нескольким блюдам!», «Полная экипировка перед нарезкой лука», «Ой ты господи, это ж просто мой любимый ангелочек», «Какая Анджелина молодец», — прокомментировали пост подписчики.

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